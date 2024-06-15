 

Рупор кремлевской пропаганды: “Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины”.

15.06.2024, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

"Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины".

Опубликованный проект договора между Россией и Украиной, который должен был быть подписан еще весной 2022 года, но который из-за давления Запада был сорван.
Таких шоколадных условий Украина уже вряд ли когда-нибудь увидит на переговорах.
Согласно этому документу Херсонская и Запорожская области оставались в составе Украины.

Скачать текст можно здесь https://t.me/boris_rozhin/126954

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Главный учитель России: «С началом изучения английского языка дорога на зону становится короче»

16.06 / Гастроэнтеролог описал шесть признаков старения

16.06 / Во вторник начнется Третья мировая война

16.06 / Мнение «аналитика»: О начале раздела Украины между Россией и… А ведь неожиданно, да?

16.06 / Мнение: Русская тоска

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Швейцария и пустота

16.06 / Мнение: Чемпион русского минора

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Путинская консерва

15.06 / Мнение: Город Кувшиново, переименования в Бердянске и большевики о русской истории

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Заложники вечной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика