Рупор кремлевской пропаганды: “Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины”.
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"Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины".
Опубликованный проект договора между Россией и Украиной, который должен был быть подписан еще весной 2022 года, но который из-за давления Запада был сорван.
Таких шоколадных условий Украина уже вряд ли когда-нибудь увидит на переговорах.
Согласно этому документу Херсонская и Запорожская области оставались в составе Украины.
Скачать текст можно здесь https://t.me/boris_rozhin/126954
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Источник: Colonel Cassad
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