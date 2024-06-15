Рупор кремлевской пропаганды: “Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины”.

"Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины".

Опубликованный проект договора между Россией и Украиной, который должен был быть подписан еще весной 2022 года, но который из-за давления Запада был сорван.

Таких шоколадных условий Украина уже вряд ли когда-нибудь увидит на переговорах.

Согласно этому документу Херсонская и Запорожская области оставались в составе Украины.

Скачать текст можно здесь https://t.me/boris_rozhin/126954

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