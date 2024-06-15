Эксперт назвала способы защиты от телефонных мошенников

Блокировка отдельных номеров не дает гарантии полной защиты от навязчивого спама и телефонных мошенников. Об этом предупреждает Ваге Закарян, руководитель команды разработки супераппа Gem Space. Спамеры часто меняют номера, что делает бессмысленной блокировку одного конкретного номера.

Более эффективным методом защиты является использование специализированных антиспам-приложений. Однако даже они не могут обеспечить полной защиты, так как мошенники могут обходить блокировку, обращаясь через мессенджеры.

Закарян также отмечает, что мошенники начинают использовать искусственный интеллект для создания дипфейков. Эти технологии имитируют голоса родственников, что делает их атаки более убедительными.

Чтобы защитить себя, рекомендуется реже отвечать на вызовы с неизвестных номеров и быть осторожными с сообщениями от незнакомцев. Для подтверждения идентичности лучше сначала послушать, что скажет звонящий, чтобы избежать записи голоса для мошеннических целей.

Несмотря на существующие приложения и рекомендации, полной защиты от телефонного спама и мошенников пока не существует, поэтому внимательность и осторожность пользователей играют ключевую роль в предотвращении атак.