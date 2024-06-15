 

Роддома больше не будут отдавать детей неслужившим отцам

15.06.2024, 13:33, Разное
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Минздрав внёс коррективы в протокол выдачи новорождённых в государственных родильных домах – отныне, если по акту приёмки получателем выступает мужчина (отец или другой близкий родственник), он должен будет предоставить документ, подтверждающий прохождение срочной или контрактной службы.

СМИ предполагают, что автором поправок стал новый начальник протокольной службы Минздрава, полковник Михаил Руднев. Ранее он попросил нового министра Андрея Белоусова не арестовывать его за коррупционные преступления, а уволить традиционным методом – назначением на новую должность. Взамен полковник обещал передать ценную информацию, касающуюся коллег. Оценив предоставленные сведения, руководство удовлетворило его просьбу.

На новой должности, вопреки традициям, Руднев не исчез из публичного поля, а начал вести бурную деятельность. Так, в конце мая он пообещал журналистам, что неслужившим отцам детей больше детей выдавать не будут, поскольку они не мужчины.

– Если гражданин ещё не служил, то он ещё не мужчина. Если гражданин уклоняется от службы, прикрываясь учёбой, семьёй, болезнями или инвалидностью, то он уже не мужчина. Значит, такой человек может посидеть в машине, пока его жене выдают ребёнка, потому что мужик в этой семье – она, – говорил он «Комсомольской правде».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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