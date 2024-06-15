Упрощение биометрических проверок: новые шаги от Минцифры

Минцифры стремится упростить процесс биометрических проверок данных россиян, делая их подтверждение более доступным. По информации газеты “Коммерсантъ”, ссылаясь на проект постановления правительства, министерство планирует расширить список приложений для работы с биометрией, что позволит значительно сократить время на процедуру.

На данный момент регистрация подтвержденной биометрии в отделении банка занимает около восьми-десяти минут. Предлагаемый проект включает в себя сценарий подтверждения биометрии через мобильное приложение, где клиенту достаточно будет посмотреть в камеру, без необходимости записывать голос. Ожидается, что новая процедура займет всего две-три минуты. Кроме приложения “Госуслуги Биометрия”, предлагается внедрить биометрическую проверку и в других приложениях регионального сегмента Единой биометрической системы, включая, например, “Метро Москвы”.