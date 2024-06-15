Упрощение биометрических проверок: новые шаги от Минцифры
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Минцифры стремится упростить процесс биометрических проверок данных россиян, делая их подтверждение более доступным. По информации газеты “Коммерсантъ”, ссылаясь на проект постановления правительства, министерство планирует расширить список приложений для работы с биометрией, что позволит значительно сократить время на процедуру.
На данный момент регистрация подтвержденной биометрии в отделении банка занимает около восьми-десяти минут. Предлагаемый проект включает в себя сценарий подтверждения биометрии через мобильное приложение, где клиенту достаточно будет посмотреть в камеру, без необходимости записывать голос. Ожидается, что новая процедура займет всего две-три минуты. Кроме приложения “Госуслуги Биометрия”, предлагается внедрить биометрическую проверку и в других приложениях регионального сегмента Единой биометрической системы, включая, например, “Метро Москвы”.
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