 

Упрощение биометрических проверок: новые шаги от Минцифры

15.06.2024, 10:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минцифры стремится упростить процесс биометрических проверок данных россиян, делая их подтверждение более доступным. По информации газеты “Коммерсантъ”, ссылаясь на проект постановления правительства, министерство планирует расширить список приложений для работы с биометрией, что позволит значительно сократить время на процедуру.

На данный момент регистрация подтвержденной биометрии в отделении банка занимает около восьми-десяти минут. Предлагаемый проект включает в себя сценарий подтверждения биометрии через мобильное приложение, где клиенту достаточно будет посмотреть в камеру, без необходимости записывать голос. Ожидается, что новая процедура займет всего две-три минуты. Кроме приложения “Госуслуги Биометрия”, предлагается внедрить биометрическую проверку и в других приложениях регионального сегмента Единой биометрической системы, включая, например, “Метро Москвы”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Эксперт МТС Голицына раскрыла правила ухода за смартфоном

15.06 / Роддома больше не будут отдавать детей неслужившим отцам

15.06 / Дерматолог назвала ошибки при лечении солнечных ожогов

15.06 / Гастроэнтеролог объяснила, как пить воду – до или после еды

15.06 / Мнение: Русские больницы, мутная европейская гавань и замена официантов на роботов

15.06 / У Валерия Соловья нашли библиотеку Ивана Грозного

15.06 / Врач рассказала об особенности алкогольного панкреатита

15.06 / Сомнолог объяснил, с чем связаны внезапные ночные пробуждения

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Конец нефтедолларового пакта

15.06 / Мнение «аналитика»: О пятой колонне… Готовится бунт элит против Путина?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика