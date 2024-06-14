Красный маникюр все еще в тренде: тенденции и самые модные дизайны на лето

Этим летом можете смело делать себе ярко-красный маникюр. Не бойтесь оказаться вне моды – с таким оттенком ногтей это невозможно. Красные ногти – традиционный выбор, который никогда не перестанет быть трендовым. Независимо от того, предпочитаете ли вы бордовые тона, современные хромированные красные или яркие неоновые, всегда найдется модный оттенок красного на ваш вкус.

Летние ногти с блестками

Любому цвету лака для ногтей можно придать шика с помощью блесток, как на титульном фото. Блестящие кончики никогда не выйдут из моды, но у этого золотого стиля есть неоспоримое преимущество. Вдохнуть новую жизнь в старый маникюр еще никогда не было так просто!

Красные ногти с завитками

Красный маникюр – удивительная форма индивидуального самовыражения. Если вы хотите оживить его и привлечь к себе внимание, попробуйте эту потрясающую идею дизайна ногтей. Ваши ногти скажут вам “спасибо”.

Элегантный маникюр с камнями для украшения

Этот модный цвет лака для ногтей — отличный способ оставаться в тренде. При этом вы добавите ярких красок в свой наряд. Оригинальное украшение из камней сделает ваш маникюр оригинальным и стильным.

Ярко-малиновые ногти с цветами

Этот классический цветочный рисунок добавит элегантности любому маникюру, будь то короткие ногти, длинные, миндалевидные или квадратные. Оживите свой образ, выбрав в качестве украшения милые цветы.

Блестящие ногти с хромовым покрытием

Хотите, чтобы ваши ногти шикарно блестели? Вы можете добавить блеска с помощью хромового покрытия. Эти блестящие красно-белые ногти придадут вашим пальцам футуристический вид. Приготовьтесь привлекать к себе внимание этими потрясающими зеркальными ногтями, которым позавидуют все ваши подруги.

Неоново-красный дизайн ногтей

Посмотрите, как оригинально можно украсить ногти парным рисунком. А если добавить стразы, вы выведете свой маникюр на новый уровень. Выберите любой оттенок красного и блистайте во всех смыслах.

Клубничный нейл-арт

Клубника часто ассоциируется с летом. Она является одновременно вкусным блюдом и символом многочисленных романтических событий. Эти замысловатые украшения — одна из самых изысканных идей красного нейл-арта.

Вишнево-красные гелевые ногти

Узоры для ногтей с красной вишней — еще один популярный выбор: они идеально подходят для летних дней. Если вы хотите придать своим ногтям причудливый и очаровательный вид, соответствующий веселому настроению праздника, попробуйте мотив вишни.

Французский маникюр с анималистичным принтом и бантиками

Французский маникюр всегда в моде. Для этой комбинации выберите нюдовый базовый цвет и модный леопардовый принт. Добавьте нотку элегантности своему маникюру с помощью красных бантов.

Короткие малиновые ногти для женщин за 50

За такими ногтями легко ухаживать, и они всегда выглядят элегантно. Короткие ногти хороши с ярко-красным лаком. Они придают любому образу энергичную изысканность.