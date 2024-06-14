Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Страж процветания” потерпела крах

На фоне очередных попаданий хуситов по различным торговым судам в Красном море (с помощью дронов, ракет и БЭКов) в США скорбно заявили, что "операция Страж Процветания, которая должна была заставить хуситов прекратить атаки на суда связанные с Израилем, потерпела неудачу".

По факту.

1. Атаки не только не прекратились, но интенсифицировались. Их результативность растет.

2. Инструментарий атак хуситов неуклонно расширяется – начинали с дронов, перешли к ракетам разных типов, теперь активно внедряются БЭКи.

3. Радиус атак хуситов распространились на Индийский океан и Средиземное море. Зона риска возрастает, что уже сказывается на маршрутах торговых судов.

4. АУГ США была вынуждена отступить от берегов Йемена после прямых атак на нее. СЩА и Британия предпринимают усилия по сокрытию возможных последствий прилетов по боевым кораблям у побережья Йемена.

5. Трафик судов связанных с США, Британией и Израилем через Суэцкий канал неуклонно сокращается. Обещания защитить их силами военных кораблей не приводят к снижению рисков.

6. Экономика Израиля несет системный ущерб в миллиарды долларов из-за опосредованных последствий атак хуситов, которые вынуждают многих судовладельцев отправлять суда не через Суэцкий канал, а через мыс Доброй надежды.

7. Хуситы фактически прямо во время операции "Страж процветания" установили разрешительный режим прохода у побережья Йемена, который выполняется частью судовладельцев, публично указывающих на то, что не имеют отношения с Израилем.

8. Напуганные действиями хуситов, часть зависимых от США стран региона фактически отказались от поддержки прямых атак США на хуситов, опасаясь, что удары ракет хуситов в ответ, будут очень болезненными.

9. Попытки США договориться с хуситами дипломатическим путем, с обещаниями снять часть санкций и вычеркнуть хуситов из списка "террористов" потерпели неудачу, так как хуситы заняли принципиальную позицию по поддержке ХАМАС и Сектора Газа.

10. В целом, хуситы успешно добиваются стратегических и тактических целей, а США и Британия терпят очевидную неудачу – в очередной раз США не могут ничего путного добиться обычными бомбардировками на Ближнем Востоке. Удары американского молота вязнут в песках прокси-стратегии Ирана. Кассем Сулеймани был бы доволен таким развитием событий.

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