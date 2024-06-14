Рупор кремлевской пропаганды: Предложения мира приняты не будут

Относительно предложений Путина.

1. Они очевидно не будут приняты Западом и их украинскими марионетками, так как они фиксируют выполнение Россией заявленных целей СВО и стратегическое поражение США.

2. На фоне "саммита мира" это будет указывать на то, что на деле именно Запад затягивает войну, так что данные заявления это еще одна "торпеда" в "саммит мира".

3. Россия тем самым показывает странам Глобального Юга, что она предлагала мир, который будет отвергнут теми, кто вещает про "мирные саммиты".

4. Заранее закладывается основа для претензий на другие регионы бывшей Украины, в случае отказа от этих условий с перекладыванием ответственности за это на Запад и Украину. Точно также как Херсон и Запорожье появились в требованиях России после отказа от Стамбула, хотя и не содержались в первоначальных целях СВО. Каждое следующее предложение будет не лучше, а хуже для Украины.

5. Война продолжится. Цели СВО будут достигнуты военным путем.

—