Названы противопоказания к посещению бани

Посещение бани благотворно влияет на здоровье, способствуя расслаблению и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследователи из Перми подчеркивают, что горячий и влажный воздух может привести к ожогам дыхательных путей, особенно опасен он для людей с хроническими заболеваниями легких.

Эксперты также обратили внимание на важность крепкой сосудистой системы при посещении бани, поскольку высокие температуры способствуют расширению сосудов, что может привести к обморокам и серьезным состояниям. Не менее серьезную опасность представляет употребление алкоголя в бане, увеличивающее риск сердечных приступов и инсультов из-за дополнительного расширения сосудов.

Эксперты рекомендуют воздержаться от посещения бани людям с гипертонией, психическими заболеваниями, эпилепсией и опухолями, чтобы избежать серьезных осложнений.