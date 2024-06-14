Мнение: …А цены растут



Мы все ждем чего-то, куда-то идем

И все время платим… А цены растут

(Би-2)

Поскольку Путин нам своими «мирными предложениями» в очередной раз пригрозил ядерной войной – надо, чтобы хоть слегка отвлечься, поговорить о чем-то простом и домашнем. Например – о росте цен. Собственные впечатления: давеча зашел в «Перекресток», обратил внимание на пакет картошки. Мытой, ничего не скажу. Но в пакете всего 3 кг, цена за пакет – 306 рублей. Стало быть, 1 кг больше 100 р. Это меня удивило – я, значит, пропустил момент, когда цена за «самый народный овощ» пробила, как говорят брокеры, «психологически важную отметку в 100 р.»

Ну ладно, эта мытая, да еще в красивой упаковке… Поискал картошку попроще; с еще большим удивлением обнаружил, что в моем Перекрестке у дома вообще нет картошки дешевле 100 р. за кило! Более того, рядом мне предлагалась «на развес» красная картошка (для жарки) – так та вообще по 122 за кг. Бегло осмотрел остальное, припомнив прошлогодние фокус-группы с москвичами: тогда, помнится, все кумушки и даже мужчины лет 40 офисного вида особо возмущались морковью и помидорами, «где это видано – морковь больше сотни за килограмм!»

Глянул морковь – не, 119 за кило, просто, видимо, уже притерпелись, скоро совсем привыкнут. Помидоры (а уже почти середина июня!) – в районе 300 р., есть и за 400. Раньше столько драли только в разгар зимы. Поразили груши: самый ходовой сорт – 347 р.! А зимой, помню, они же были чуть выше 200 р. РФ вступает в интересную пору своего «развития», когда летние овощи и фрукты будут дороже зимних! Широко шагает советский Азербайджан…

Решил вспомнить для сравнения – а как оно было раньше? Какие были цены? Во второй половине «нулевых» я спорадически вел тут у себя в ЖЖ «Индекс Личной Потребительской Инфляции», который назвал «Индекс ЛПИ». То есть отмечал цены на самые ходовые продукты и товары, которые Я САМ покупал для себя в магазинах возле дома. Вот, к примеру, за 2007 год:

Пищевые продукты – 7 января 2007 г.- – 18 июля 07 г.- -….Изменение

1 кг мяса (говядина,

вырезка),

охлажденная……………….280 р……….280 р…………- 0%

буханка хлеба (черного) – ….14 руб. …….15 р……………+7%

1 л молока (“Домик в деревне”,

3,5% жирности) -…………..24,5 руб……..25 руб. 90 коп…. +6%

Десяток яиц (отборные) – ……25,9 руб………27 руб……..- +4%

1 кг картофеля (Тамбов) -…..12 руб……..19 р…………….+58%

1 кг сахара ……………….18,9 р ………17,5 р…….. – 7,5%

1 бутылка пива “Миллер” (0,33).29 р 60 коп…….25,7 руб. …..-13%

Печатная продукция

1 экз. опуса Донцовой -……140 руб…….150 р…………..+7%

Газета “Известия” -………..11 руб……..15 р…………….+36%

Транспорт

Бензин, 1 л (АИ-95) – ……20.4 р……..20.1 р……………-1%

Проезд в “маршрутке”……..18 р. ……..18 р……………..0

Ж/д билет Москва-Питер

(купе, без “доп. услуг”

отправл. 0.50) …………1435 р……..2520 р. ………….+76%

В принципе, закономерность какая-то прослеживается – всё выросло за 17 лет примерно вчетверо. Разве что картошка – впятеро, а бензин и проезд в маршрутке – менее чем втрое. Остается спросить у читателей: а ваша зарплата за 17 лет выросла вчетверо? Если да – надо петь осанну Путину.

Я, правда, считаю по привычке в долларах, и с горечью должен сказать, что нет, не выросла. Я осанну и не пою, как вы могли бы заметить. Впрочем, у меня претензии к режиму в основном нематериального характера.