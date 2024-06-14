Мнение: План достижения мира, обман России Западом и кто первым вышел из СССР

1. Владимир Путин сделал сегодня на коллегии Министерства иностранных дел России новое мирное предложение Западу. Как это обычно и бывает с предложениями нашего президента, условия для Запада значительно хуже, чем были в прошлый раз, в 2022. Если Запад отклонит наше щедрое предложение, то следующие условия (в 2026, может быть) будут для Запада ещё хуже.

Цитирую прямую речь президента (ссылка):

…Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю: мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений…

В воскресенье в Клубе Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером будем подробно разбирать причины, по которым Западу было бы лучше эти условия принять, и почему Запад практически обречён на поражение в войне на истощение против России. Пока что Запад, понятно, делает вид, что возмущён, и отказывается от почётной капитуляции. Это нормально. Даже если Запад примет предложение нашего президента, СМИ и политики на Западе будут делать вид, будто победили.

2. Комментарий от Дмитрия Медведева (ссылка):



Президент выступил на коллегии МИДа. На что, на мой взгляд, следует обратить особое внимание с учётом того, что сказал глава государства или на что аккуратно намекнул в своём выступлении:

Первое. Россия многократно предлагала Вашингтону, Европе и НАТО урегулировать украинский кризис в зародыше, не допустив масштабной трагедии. В ответ были лишь циничные манипуляции и прямой обман. Первый раз по этой теме он случился в 2014-м. Именно тогда обещание прекратить бесчинства и провокации неонацистских сил в Киеве, которое лично дал президент США, завершилось госпереворотом. Результатом его стал референдум о возврате Крыма в Россию.

Второй раз обман был облечён в Минские соглашения, которые превратились в отвратный фальсификат, сваренный лишь для вооружения киевских властей. В чём и признались его западные подписанты.

Третий раз это произошло уже после начала СВО в форме вынужденного отказа киевского режима от договора о нейтралитете, парафированного им же в Стамбуле.

Это был результат хамского давления отдельных американских чиновников и британского фрика Джонсона, а также животной трусости правящей украинской клики, боявшейся получить новый Майдан.

(Кстати, упомянутый В.В.Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, – это не кто иной как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда ещё спорных территорий. Его просто послали, назвав агентом Кремля. Форменные идиоты, которые отвергли предложение о возможном мире на лучших для них условиях).

Второе. Сейчас ситуация совсем иная. Все новые территории по Конституции стали частью России. И это навсегда. Возможны ли дальнейшие переговоры? Да, возможны. Именно об этом сказал сегодня глава нашего государства, формулируя новую идею о завершении конфликта, но только с учётом сложившихся на земле реалий на базе Стамбульского договора и действующей редакции Конституции РФ.

Третье. Очевидно, что события развиваются по катастрофическому для бандеровского режима сценарию. Дальше будет только хуже, об этом прямо сказал наш Президент, определяя базу для возможных переговоров. Пространство же для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. И недалёк тот день, когда может остаться лишь её узкая полоска. Россия должна защитить себя на долгие годы. Отсюда, кстати, и идея санитарной зоны, которую выдвинул В.В.Путин. В эту зону может попасть вся б. Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза. А потом что? Об этом Президент прямо не сказал, но очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России.

3. Историк Александр Дюков разбирает миф, согласно которому Российская Федерация якобы вышла из состава СССР ранее, чем Украина, и поэтому якобы несёт за это больше ответственности (ссылка):

А. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. не была “уходом из СССР” – в декларации прямо говорилось о намерении остаться в составе “обновленного Союза ССР”.

Б. Декларация о государственном суверените Украины от 16 июля 1990 г. не содержала упоминаний о намерении остаться в составе СССР; напротив, в декларации было ясно сказано о намерении в будущем стать постоянно нейтральным государством, то есть выйти из состава СССР.

В. В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 г. был обнародован Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 г. Это был официальный выход Украины из состава СССР.

Г. РСФСР, в отличие от Украины, после провала ГКЧП не принимала акта о провозглашении государственной независимости. Руководство РСФСР пыталось договорится с руководством других союзных республик о сохранении “обновленного Союза”. И даже униженно публично просило Кравчука не уходить.

Д. В декабре 1991 г. руководство Украины отказалось принимать участие в подписании союзного договора, после чего 8 декабря главами России, Белоруссии и Украины были подписаны т.н. “Беловежские соглашения”, подчеркивавшие, что “Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование”.

Е. 12 декабря 1991 г. Верховный совет РСФСР денонсировал Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. Только с этого момента РСФСР обрела статус независимого государства. 26 декабря 1991 г. Российская Федерация уведомила ООН своем статусе государства-продолжателя СССР.

Ё. Таким образом, в условиях перестройки не Россия, а Украина первой заявила о намерении выйти из состава СССР и первой из двоих реализовала это намерение.