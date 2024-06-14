Доктор рассказал, почему могут неметь конечности у женщин

Ощущение онемения в руках и ногах у молодых женщин может стать предупреждением о серьезных проблемах со здоровьем, включая рассеянный склероз. Доктор Александр Мясников подчеркивает, что такие симптомы требуют внимания, особенно если они сопровождаются изменениями в зрении.

Он призывает обратиться к врачу при первых признаках, чтобы исключить возможные серьезные заболевания, такие как рассеянный склероз, который требует своевременного лечения и может привести к серьезным последствиям для здоровья.