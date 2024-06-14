Нефролог рассказал, как не получить воспаление почек летом

Летний отдых на воде может стать причиной воспаления почек, предупреждает врач-нефролог Владимир Виноградов.

Он объясняет, что пиелонефрит часто развивается из-за переохлаждения после купания в водоеме, особенно если человек не успевает согреться. Симптомы этого острого воспалительного процесса включают сильную боль в пояснице, повышение температуры тела, озноб, головные и телесные боли, а также возможную тошноту.

Важно отметить, что особенно подвержены риску люди с урологическими заболеваниями, такими как мочекаменная болезнь или врожденные аномалии.