Нефролог рассказал, как не получить воспаление почек летом

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14.06.2024, 9:50, Разное
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Летний отдых на воде может стать причиной воспаления почек, предупреждает врач-нефролог Владимир Виноградов.

Он объясняет, что пиелонефрит часто развивается из-за переохлаждения после купания в водоеме, особенно если человек не успевает согреться. Симптомы этого острого воспалительного процесса включают сильную боль в пояснице, повышение температуры тела, озноб, головные и телесные боли, а также возможную тошноту.

Важно отметить, что особенно подвержены риску люди с урологическими заболеваниями, такими как мочекаменная болезнь или врожденные аномалии.


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