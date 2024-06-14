 

Продажи новых iPad Pro и iPad Air у МТС превысили ожидания в три раза

14.06.2024, 9:50, Разное
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Продажи новых моделей iPad Pro и iPad Air у МТС превысили ожидания в три раза по количеству и в шесть раз по стоимости по сравнению с предыдущими версиями. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Период предзаказа длился с 15 мая по 13 июня. Модель iPad Air стала наиболее востребованной, собрав 52% всех предзаказов, в то время как iPad Pro пришелся на 48%.

Более 60% клиентов выбрали устройства с Wi-Fi. Модели с памятью 128 ГБ и 256 ГБ составили 40% всех предзаказов. Предпочтение отдали 11-дюймовым вариантам более 70% покупателей.

Наибольший интерес к новинкам проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ноябрьска, Екатеринбурга и Октябрьского.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов связывает резкий рост предзаказов после презентации Apple 11 июня с анонсом искусственного интеллекта и новыми возможностями для пользователей iPad.

Новые модели iPad Air и iPad Pro образца 2024 года доступны в сети МТС по цене от 80 тыс. рублей и от 134 тыс. рублей соответственно.


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