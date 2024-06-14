 

Врач рассказала об опасности резкого падения уровня сахара в крови

14.06.2024, 8:45, Разное
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Резкое снижение уровня сахара в крови, сопровождаемое неприятными симптомами, может свидетельствовать о проблемах с поджелудочной железой и диабете. Это состояние часто возникает из-за неправильного использования лекарств или ошибок в питании.

Нарушения уровня сахара могут затронуть не только диабетиков, но и здоровых людей, особенно при длительных периодах голодания или интенсивных физических и умственных нагрузках.

Врач Алена Барредо предупреждает о серьезных последствиях такого состояния, таких как дурнота, слабость и даже обморочное состояние. Симптомы гипогликемии включают повышенную потливость, сердцебиение, головокружение и тошноту. У людей с диабетом гипогликемия может быть особенно опасной, угрожая гипогликемической комой и поражением мозга.

Чтобы помочь человеку в случае гипогликемии, рекомендуется дать сладкое питье, такое как сок или газировку, и обратиться за медицинской помощью как можно скорее.


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