Врач рассказала об опасности резкого падения уровня сахара в крови
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Резкое снижение уровня сахара в крови, сопровождаемое неприятными симптомами, может свидетельствовать о проблемах с поджелудочной железой и диабете. Это состояние часто возникает из-за неправильного использования лекарств или ошибок в питании.
Нарушения уровня сахара могут затронуть не только диабетиков, но и здоровых людей, особенно при длительных периодах голодания или интенсивных физических и умственных нагрузках.
Врач Алена Барредо предупреждает о серьезных последствиях такого состояния, таких как дурнота, слабость и даже обморочное состояние. Симптомы гипогликемии включают повышенную потливость, сердцебиение, головокружение и тошноту. У людей с диабетом гипогликемия может быть особенно опасной, угрожая гипогликемической комой и поражением мозга.
Чтобы помочь человеку в случае гипогликемии, рекомендуется дать сладкое питье, такое как сок или газировку, и обратиться за медицинской помощью как можно скорее.
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