Россияне стали больше интересоваться пленочными фотоаппаратами

В РФ значительно увеличился интерес к пленочным фотоаппаратам за последний год. Японские бренды, такие как Olympus, Yashica и Nikon, продемонстрировали заметный рост продаж: соответственно на 25,8%, 25,7% и 21%. Среди других успешных производителей стоит отметить Konica Minolta и Canon, чьи продажи выросли на 20% и 12%.

Наиболее популярной маркой в этом сегменте на платформе «Авито» остаётся «Зенит», занимающий 13% рынка и продающийся в среднем по цене 2,3 тыс. рублей. Fujifilm, Olympus, Polaroid и Kodak также пользуются значительным спросом, занимая доли от 7% до 9,5%.

Аналитики отмечают растущий интерес к аналоговым носителям и проигрывателям, продажи которых увеличились на 48% в 2023 году. Этот тренд также затронул грампластинки, продажи которых выросли вдвое за год.