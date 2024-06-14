В РФ и Белоруссии планируют использовать БПЛА для контроля за порядком

В РФ и Белоруссии планируют расширить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных видеокамерами для контроля за общественным порядком. Эту информацию предоставила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на компанию Softlogic, разработчика соответствующих систем.

Директор Softlogic Денис Логинов отметил, что эти системы используют иностранные процессоры и позволяют регистрировать нарушения как со стороны юридических лиц, так и граждан в режиме реального времени, во время полета дрона.

В ближайшие годы планируется выпустить около тысячи комплексов, интегрированных с искусственным интеллектом, что потребует значительных финансовых вложений на производство и эксплуатацию.

Эксперты, опрошенные изданием, поддерживают инициативу, однако выражают опасения относительно защиты личных данных и частной жизни. Они обеспокоены возможностью взлома системы и последующего шантажа граждан на основе украденных данных.

В настоящее время подобные системы уже успешно используются в Белоруссии. Ранее сообщалось о введении камер фиксации нарушений ПДД для пользователей электросамокатов в России, что также вызвало общественное обсуждение и повышение штрафов за правонарушения.