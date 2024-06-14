Мегаземлетрясение угрожает Западному побережью США

Возможность катастрофического землетрясения на Западном побережье США стала более реальной после последних открытий ученых.

Ученые предупреждают о потенциальном «мегаземлетрясении» вдоль Западного побережья США. Используя новые методы подводного картирования, исследователи создали детализированную карту зоны субдукции Каскадия, раскрывая ее сложную структуру, разделенную на четыре сегмента.

Разделенные сегменты могут спровоцировать более сильные землетрясения из-за увеличенного давления, возникающего при скольжении тектонических плит друг под другом. Исследователи пришли к выводу, что зона субдукции Каскадия способна вызвать землетрясение магнитудой более 9 баллов, что значительно превышает ожидаемую магнитуду землетрясения в калифорнийском Сан-Андреасе, которая составляет до 8,3.

Такое землетрясение не только приведет к значительным разрушениям, но и может спровоцировать цунами высотой более 30 метров, что приведет к гибели тысяч людей и материальному ущербу, превышающему 80 миллиардов долларов в Орегоне и Вашингтоне. Планы действий в чрезвычайных ситуациях этих штатов предупреждают о долгосрочных последствиях, включая болезни, вызванные контактом с трупами животных, загрязненной водой и разливами опасных веществ.

Сравнение с зоной разлома у побережья Японии, где в 2011 году произошло землетрясение магнитудой 9 и разрушительное цунами, унесшее жизни почти 20 000 человек, еще больше взволновало экспертов. Учитывая, что землетрясения, вызванные Каскадией, происходят примерно каждые 500 лет, и последнее было зафиксировано в 1700 году, ученые обеспокоены вероятностью скорого события.

Геофизик Гарольд Тобин из Вашингтонского университета подчеркивает необходимость дальнейшего изучения, особенно учитывая, что наиболее опасный участок простирается вдоль северного Орегона до Вашингтона и юга Британской Колумбии.

– Это может означать разницу между тревожным и катастрофическим для таких мест, как Такома и Сиэтл, – говорит он.

Создание карты зоны субдукции с использованием сейсмической визуализации активного источника предоставило беспрецедентно точные данные, которые, по словам научного сотрудника Геологической службы Канады Келина Вана, «позволяют лучше оценивать риск и располагать информацией о строительных нормах и зонировании».

Исследователи надеются, что их открытие поможет штатам подготовиться к худшему сценарию и эвакуации в случае прорыва зоны субдукции Каскадия. Новые оценки готовности, основанные на этих данных, могут быть опубликованы уже в следующем году.