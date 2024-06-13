Мнение: Олевевшие США, деградация американских СМИ и зависть как мотор экономики

1. Современные США попали в хорошо знакомую нам ловушку, из которой поздний СССР не выбрался, а Россия 1990-х — выбралась, но с огромным трудом. Проблема известна давно, называется «перепроизводство элиты». Вот что об этом пишет Виктор Мараховский (ссылка):



Подавляющее большинство воплей, в которых смешано возмущение «пиром во время чумы», мрачные прорицания на тему «повторения судьбы Российской Империи» и сакраментальное «у нас страна-бензоколонка, гордиться нечем», которые мне и ув. коллегам удалось прочесть,

– исходит из всего одной узкой социально-возрастной страты.

Это вопят обладатели разного рода позднесоветских/раннепостсоветских дипломов, не сумевшие конвертировать их в субъективно достойный их успех (не по своей вине, конечно, виноваты обстоятельства). А также обслуживающие их хайпожорские медиаресурсы, с мастерством ресторанных лабухов исполняющие своей целевой аудитории её любимый ресентимент.

…Так вот, хорошая новость: у нас эта социальная страта в основном уже сходит с исторической дистанции. Следующие за нею поколения в основном мыслят куда более предметно и здраво — и даже в собственной возрастной категории данная «страта обиженных» в обидном меньшинстве.

Но есть ещё лучшая новость. У наших главных глобальных оппонентов, в США, всё только начинается: их перестроечное поколение с гигантскими амбициями, дорогими дипломами и высокой самооценкой как раз входит в период горького разочарования действительностью, не предоставляющей им полагающегося им успеха.

Из-за этого, констатирует один неглупый исследователь по фамилии Брукс, складывается забавная со всех сторон ситуация:

– Обладатели самых дорогих дипломов приличных колледжей являются самой левой и ррреволюционно настроенной прослойкой населения

– Потому что их всех воспитали как будущих вождей и элитариев, а мест в элите на всех внезапно не хватило

– Зато ими забиты все университеты и все СМИ, в результате чего восемь из десяти современных «прогрессивных» (читай левацких) студентов в кампусах признаются, что среди их знакомых нет никого, с кем они не совпадали бы во взглядах.

Иными словами — у них гигантская эхо-камера, из которой они вопят за народ и за рабочий класс и за всё взять и поделить — и не понимают, почему всё это необразованное трудовое быдло, включая, кстати, растущее число негров и латиносов, их не поддерживают, а склоняются к противным капиталистическим хищникам с их преступным Трампом.

Поэтому они вопят «долой полицию» и «долой нефтяную цивилизацию, спасём климат» с таким же воодушевлением, с каким их старшие товарищи по обиженности у нас вопят о необходимости закрыть устричные бары, замкнуть на ключ пианины, аннулировать понты и национализировать эскортниц в целях помощи фронту (а на самом деле — чтобы избавиться от своей личной боли).

2. Яркий пример американских левых либералов – журналисты ведущих американских СМИ, большинство из которых находятся под контролем сторонников Демпартии. Вот, например, Вашингтон Пост (The Washington Post). С точки зрения бизнеса ситуация у американского издания катастрофическая. С 2020 года аудитория сократилась на 50%, за прошлый год убытки составили 100 миллионов долларов (ссылка).

Причины упадка заключаются в том, что «уникальный журналистский коллектив», во-первых, давно отбросил журналистскую этику и нейтральность. Ресурс занимается почти исключительно критикой Дональда Трампа и навязчивой пропагандой расово-гендерной повестки, что естественным образом сокращает число читателей, которые не хотят всё это читать и за всё это платить. Во-вторых, журналисты Вашингтон Пост, как и положено порядочным левакам, спаяны в крепкий профсоюз, который яростно сопротивляется наведению порядка. Попытки поставленного некоторое время назад нового руководства «перезапустить» проект на более здоровых редакторских принципах ни к чему не привели – сотрудники редакции массово саботировали приказы сверху.

Впрочем, издание WP является одним из старейших в США, газете почти 150 лет, так что закрыться столь известному бренду вряд ли позволят. Сейчас изданием владеет мультимиллиардер Джефф Безос, основатель корпорации Амазон, для которого этот планово-убыточный актив является важным инструментом пропаганды.

Схожая ситуация и с другими рупорами леволиберальной повестки. Продемократический телеканал Си-Эн-Эн также растерял свою аудиторию (ссылка), в разы упали просмотры церемонии вручения премии «Оскар». Постоянная и однообразная пропаганда уже надоела даже самим левакам.



3. В Школе Капитализма я рассказываю про невидимый фактор зависти, который пронизывает всю современную экономическую систему. Людей, полностью свободных от чувства зависти, в современном обществе мало, а вот тех, кто постоянно сравнивает свой статус со статусом других людей, напротив, много. Поэтому фактор зависти стоит принимать в расчёт: он влияет на отношения между людьми и позволяет точнее прогнозировать их действия. Цитирую из статьи (ссылка):



…Технологический прогресс поднял в развитых капстранах уровень жизни обывателей до «дворянского» — в бытовом плане вышеупомянутый менеджер автосалона живёт лучше, чем жил мелкий русский дворянин XIX века. Макароны и картофель стоят очень дёшево, так что проблема голода уступила место проблеме переедания. Религия, напротив, сдала часть позиций: за пределами элиты общества процент серьёзно воцерковлённых людей невелик.



Среднестатистический россиянин ест каждый день досыта, имеет полные шкафы одежды и редко ходит в церковь. Отсутствие нужды и духовных наставлений создают комфортную среду для зависти, поэтому обыватель завидует как своему соседу Сидорову, так и блогерам из инстаграма, которые профессионально вызывают зависть у широких народных масс.



Чтобы оценить, насколько глубоко зависть проникла в души наших сограждан, достаточно упомянуть два явления.



Явление первое, Инстаграм. Бизнес-модель Инстраграма заключается в том, чтобы дать пользователям возможность мериться друг с другом материальным успехом: деньгами, физической формой, популярностью. Зависть — основа Инстаграма, при этом Инстаграм был настолько популярен в России до бана, что значительная часть малого бизнеса размещала рекламу исключительно на этой площадке.



Явление второе, «справедливость». В России популярны политические партии и общественные движения, которые строят свою пропаганду на чувстве зависти к «яхтам Абрамовича» и к автомобилям «мажоров». Они называют это «социальной справедливостью»: многомиллионный электорат таких партий и движений отчаянно хочет, чтобы людей, которым он завидует, унизили и наказали.



Зависть распространяется не только на деньги и на статусные вещи: к примеру, талантливым или красивым людям тоже завидуют. Однако зависть к «неденежным» атрибутам успеха не принято выносить за пределы круга близких знакомых, тогда как ругать «богатых» считается в нашей культуре хорошим тоном…