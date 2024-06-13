 

В iPhone 15 теперь показывается время при разряде батареи

13.06.2024, 19:15, Разное
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Обновление iOS 18 расширяет функцию Power Reserve для владельцев iPhone 15, пишет MacRumors.

Теперь, даже при низком уровне заряда, пользователи iPhone 15 смогут проверить текущее время в верхнем левом углу экрана. Кроме того, на экране будет отображаться индикатор батареи и уведомление о доступности устройства для поиска через “Локатор”.

Эта функция была изначально предназначена для поиска утерянных устройств при полном заряде аккумулятора. Однако, с появлением iOS 18, она стала более полезной, позволяя владельцам iPhone 15 следить за временем в любой ситуации.

Отмечается, что данное обновление эксклюзивно для iPhone 15 и не доступно на более ранних моделях, даже с установленной бета-версией iOS 18.

Пока неизвестно, появится ли новая функция на старых моделях iPhone.

Кроме того, в iOS 18 добавлена функция, предупреждающая пользователя о медленном процессе зарядки с отображением времени на графике.


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