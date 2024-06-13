В iPhone 15 теперь показывается время при разряде батареи

Обновление iOS 18 расширяет функцию Power Reserve для владельцев iPhone 15, пишет MacRumors.

Теперь, даже при низком уровне заряда, пользователи iPhone 15 смогут проверить текущее время в верхнем левом углу экрана. Кроме того, на экране будет отображаться индикатор батареи и уведомление о доступности устройства для поиска через “Локатор”.

Эта функция была изначально предназначена для поиска утерянных устройств при полном заряде аккумулятора. Однако, с появлением iOS 18, она стала более полезной, позволяя владельцам iPhone 15 следить за временем в любой ситуации.

Отмечается, что данное обновление эксклюзивно для iPhone 15 и не доступно на более ранних моделях, даже с установленной бета-версией iOS 18.

Пока неизвестно, появится ли новая функция на старых моделях iPhone.

Кроме того, в iOS 18 добавлена функция, предупреждающая пользователя о медленном процессе зарядки с отображением времени на графике.