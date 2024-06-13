Британцы обвинили Valve в завышении цен на Steam

Компания Valve оказалась под угрозой коллективного иска со стороны 14 миллионов британских геймеров. Они утверждают, что Valve нарушает антимонопольное законодательство, завышая цены в Steam.

Инициатором коллективного иска выступила активистка Вики Шотболт. Она обвинила Valve в нарушении антимонопольных законов, указав на навязывание издателям условий, препятствующих продаже игр по более низким ценам на других платформах. Шотболт утверждает, что это позволяет Valve брать “чрезмерную комиссию до 30%”, что вынуждает британских геймеров переплачивать за игры в Steam.

Юридическая фирма Milberg London LLP присоединилась к иску, стремясь добиться ответственности Valve за предполагаемые антимонопольные нарушения. Претензии к компании оцениваются в £656 млн.

Это не первый раз, когда Шотболт обращается с обвинениями против Valve. Она уже несколько лет борется с компанией, обвиняя ее в нарушении антимонопольного законодательства.