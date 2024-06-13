Хирург Зубова раскрыла причины и факторы развития атеросклероза

Врач-хирург Нина Зубова объясняет, что атеросклероз сосудов характеризуется образованием бляшек, которые постепенно сужают просвет сосудов, нарушая кровообращение. По её словам, это заболевание поражает сосуды ног, головного мозга и сердца, особенно часто возникает у людей старше 55 лет.

Атеросклеротический процесс в сосудах, в основном артериях, развивается постепенно годами. Страдают головной мозг, сердечные артерии и сосуды ног. По данным Нины Зубовой, каждый пятый человек старше 55 лет подвержен этим изменениям.

Несбалансированное питание, богатое животными жирами, трансжирами и быстрыми углеводами, является одним из основных факторов риска атеросклероза. Также уязвимы к этому заболеванию малоподвижные люди, курильщики, диабетики и гипертоники.

Симптомы атеросклероза сосудов ног могут включать боли при ходьбе, вызывающие перемежающуюся хромоту. Начиная с икроножных мышц, бедер и ягодиц, боли постепенно возникают уже на небольших расстояниях. При этом кожа на ногах может стать бледной, а также человек постоянно ощущает холод в ногах. Без лечения состояние может ухудшаться, вызывая постоянную боль и онемение.

Для предотвращения атеросклероза важно вести здоровый образ жизни, включая достаточную физическую активность. Регулярные обследования и проверка крови на липидный обмен и уровень глюкозы помогут своевременно выявить проблемы и предотвратить их развитие.