 

Мнение: Страна-социопат

13.06.2024, 19:10, Разное
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Завтра, значит, начинается чемпионат Европы по футболу… а у нас тут в России свои дела. Россия продолжает “сражаться” непонятно за что (за Харьков?), и готовится начать ядерную третью мировую войну: на учения привезли ядерные заряды, чтобы “тренироваться” с ними, а корабли для аналогичных учений прибыли на Кубу, очаровательно намекая на Карибский кризис.

Из диванных “военов” прёт воинственность, в интернете – боевые кличи старперов, идея, что можно кинуть всего одну бомбу, “и все умрут”, покоряет народ, как Эллочку-людоедку бранзулетка. При этом все уверены, что умрут, конечно, враги – кто ж еще?

Не до футбола.

Lenta.ru. В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы
13 июня, 14:02
Формирования Министерства обороны (МО) России доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения и на аэродромы в рамках учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. Об этом сообщил начальник Управления генерал-лейтенант Игорь Колесников, заявление опубликовано в МО РФ.

Источник: Размышления вольного социолога


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