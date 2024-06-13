Трихолог: стресс может лишить волосы пигмента
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Ранняя седина может быть вызвана наследственными факторами, а также стрессом, подчеркивает трихолог Юлия Галлямова. Она отмечает, что стресс может стать причиной потери пигмента в волосах.
Ранняя седина может быть вызвана наследственными факторами, а также стрессом, подчеркивает трихолог Юлия Галлямова. Она отмечает, что стресс может стать причиной потери пигмента в волосах.
Однако важно отличать нормальное появление нескольких седых волос в 20-25 лет от аномального. Если седина возникает у ребенка или резко появляется в молодом возрасте, необходимо обратиться к врачу. Галлямова также подчеркивает, что поседение волос может быть связано с заболеваниями, такими как витилиго. Поэтому внезапное появление седины – это серьезный сигнал для консультации у врача.
Эксперт утверждает, что предотвратить возрастную седину невозможно.
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