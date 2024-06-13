 

Магазины электроники в России временно останавливили продажи из-за курса доллара

13.06.2024, 16:40, Разное
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В ответ на новые санкции со стороны США несколько российских магазинов электроники временно прекратили продажи из-за нестабильной ситуации на валютном рынке. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Бэкдор».

Например, один из магазинов объяснил приостановку продаж «непонятным курсом доллара». Данное сообщение было опубликовано магазином вечером 12 июня. С 12:00 следующего дня было объявлено о корректировании цен и возобновлении продаж.

Интересно, что несмотря на снижение курса доллара, в этом магазине цены на различные устройства изменились: у некоторых они выросли, а у других — упали. Например, цена на iPhone 11 уменьшилась с 50 тыс. руб. до 45 тыс. руб., в то время как iPhone 14 подорожал на 2 тыс. руб. Однако более новые модели iPhone 15 Pro и Pro Max стали доступнее: их цена снизилась на 3 и 4 тыс. руб. соответственно.

После анонса нового пакета санкций со стороны Минфина США от 12 июня Московская биржа временно приостановила торги долларами и евро. Но в то же время регулятор подчеркнул, что валютные операции по-прежнему доступны через российские банки, и курс рубля останется рыночным.


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