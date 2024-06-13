Мнение «аналитика»: О заплывах жизни… Как спастись от верной смерти?

Эта тема в первую очередь мужчин касается. Главным образом, конечно, молодых. Или «пока ещё молодых». Тем более, что возраст относительной молодости сейчас уже почти граничит с пенсионным. Ну а уж кто на сколько лет себя ощущает, так и вообще интересно.

И тема эта не так, чтобы совсем запретная, но всё же не особо афишируемая. Государство с ней борется опять же, всячески запугивая обывателей и скрывая статистику. А она, #статистика, даёт некоторую надежду. На выживание в том числе.

Согласно данным, которые собрали украинские активисты, прошерстив отчёты румынской и украинской погранслужб, с массовыми заплывами через Тису, разделяющую Украину и Румынию, не всё так плохо, как твердят в Киеве. В среднем шанс выиграть в эту «лотерею жизни» — 80%. А если места знать, так и все 99%. Под Волчанском или Часов Яром у среднего украинского солдата примерно такой же шанс проиграть. А частоты, на которых можно вызвать «Волгу», говорят, активно блокируют украинские средства РЭБ.

В общем, вот что выходит.

Сами цифры, конечно, тоже внушают. Не десятки, не сотни, а многие и многие тысячи «ухилянтов» уже воспользовались спасительной возможностью. Как бы ни боролась с ней ГПСУ. Это минимум три бригады, которых не набрали ВСУ.

И это красноречивее многих других фрагментов мозаики показывает, насколько вся эта политическая трескотня про «захист краины» уже обрыдла украинскому социуму. А тренд меж тем продолжается и усиливается. Дойдёт ли до того, что эти «три бригады» вместо заплыва в Тисе устроят поход на Киев?

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