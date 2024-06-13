 

Мнение «аналитика»: О заплывах жизни… Как спастись от верной смерти?

13.06.2024, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта тема в первую очередь мужчин касается. Главным образом, конечно, молодых. Или «пока ещё молодых». Тем более, что возраст относительной молодости сейчас уже почти граничит с пенсионным. Ну а уж кто на сколько лет себя ощущает, так и вообще интересно.

И тема эта не так, чтобы совсем запретная, но всё же не особо афишируемая. Государство с ней борется опять же, всячески запугивая обывателей и скрывая статистику. А она, #статистика, даёт некоторую надежду. На выживание в том числе.

Согласно данным, которые собрали украинские активисты, прошерстив отчёты румынской и украинской погранслужб, с массовыми заплывами через Тису, разделяющую Украину и Румынию, не всё так плохо, как твердят в Киеве. В среднем шанс выиграть в эту «лотерею жизни» — 80%. А если места знать, так и все 99%. Под Волчанском или Часов Яром у среднего украинского солдата примерно такой же шанс проиграть. А частоты, на которых можно вызвать «Волгу», говорят, активно блокируют украинские средства РЭБ.

В общем, вот что выходит.

Сами цифры, конечно, тоже внушают. Не десятки, не сотни, а многие и многие тысячи «ухилянтов» уже воспользовались спасительной возможностью. Как бы ни боролась с ней ГПСУ. Это минимум три бригады, которых не набрали ВСУ.

И это красноречивее многих других фрагментов мозаики показывает, насколько вся эта политическая трескотня про «захист краины» уже обрыдла украинскому социуму. А тренд меж тем продолжается и усиливается. Дойдёт ли до того, что эти «три бригады» вместо заплыва в Тисе устроят поход на Киев?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / С розой, морковью, куркумой и не только: рецепты домашних масок от морщин вокруг глаз

14.06 / Владельцу строительного магазина, торгующего болгарками, присвоили статус иноагента

14.06 / В сети набирают популярность игры, в которых криптомонеты надо сажать на волшебном поле и искать под напёрстками

14.06 / Samsung привлекает разработчика Siri из Apple для улучшения голосового помощника Bixby

14.06 / Греф объявлен персоной нон грата во всех такси России

14.06 / Мнение: Комфортные дома дореволюционных рабочих

14.06 / Доктор рассказал, почему могут неметь конечности у женщин

14.06 / Тигровые комары захватывают Европу и проникают в Россию

14.06 / Нефролог рассказал, как не получить воспаление почек летом

14.06 / Продажи новых iPad Pro и iPad Air у МТС превысили ожидания в три раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика