 

Павел Дуров вместе с российским блогером отправился в Киргизию

13.06.2024, 14:30, Разное
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Основатель Telegram Павел Дуров оказался в городе Иссык-Куль, Киргизия, вызвав интерес СМИ. Хотя причина его визита остается неизвестной, есть предположения о его возможном участии в инвестировании в крупный проект.

По данным издания Kaktus.media, киргизские власти стремятся привлечь Дурова в качестве инвестора в горнолыжный курорт “Три вершины”, который реализуется государственным предприятием “Кыргыз Куршевель”. Вместе с французской компанией Société des Trois Vallées (S3V), Дуров может усилить инвестиционный потенциал проекта и привлечь дополнительные средства и рекламную поддержку.

Инсайдеры также упоминают роль российского блогера Гусейна Гасанова, который, по некоторым источникам, прибыл вместе с Дуровым и, возможно, выступает в качестве посредника в переговорах. Публикации Гасанова в соцсетях подтверждают его присутствие в Иссык-Куле, хотя сам Дуров не был замечен на фотографиях.

Несмотря на предположения о деловых целях визита, некоторые источники считают, что пребывание Дурова в Киргизии может быть скорее туристическим, чем деловым. Пока что ни глава Telegram, ни киргизские власти не комментировали эти слухи.


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