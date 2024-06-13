Российским пользователям Android стала доступна защита от слежки по Bluetooth

“Лаборатория Касперского” представила обновление своего мобильного приложения Kaspersky с улучшенной защитой приватности для пользователей Android-смартфонов. Теперь приложение способно предупреждать о потенциальной слежке через Bluetooth-устройства.

Новая функция идентифицирует скрытые устройства, которые могут использоваться для отслеживания перемещений пользователей. Приложение отображает список подозрительных устройств, находящихся поблизости и перемещающихся вместе с пользователем, а также предлагает создать список доверенных устройств. Это обновление доступно в бесплатной версии программы Kaspersky.

Пользователи iOS также получили новые функции для защиты своей приватности. Теперь они могут воспользоваться расширением для браузера Safari, которое предотвращает сбор данных о пользовательской активности трекинговыми системами, а также блокирует вредоносные рекламные баннеры.

Приложение для Android и iOS также способно уведомлять пользователей об утечке личных данных, таких как адреса электронной почты или пароли от аккаунтов из сторонних сервисов, связанных с номером телефона пользователя.

Приложение Kaspersky доступно для загрузки в RuStore, Google Play и App Store.