 

Российским пользователям Android стала доступна защита от слежки по Bluetooth

13.06.2024, 14:30, Разное
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“Лаборатория Касперского” представила обновление своего мобильного приложения Kaspersky с улучшенной защитой приватности для пользователей Android-смартфонов. Теперь приложение способно предупреждать о потенциальной слежке через Bluetooth-устройства.

Новая функция идентифицирует скрытые устройства, которые могут использоваться для отслеживания перемещений пользователей. Приложение отображает список подозрительных устройств, находящихся поблизости и перемещающихся вместе с пользователем, а также предлагает создать список доверенных устройств. Это обновление доступно в бесплатной версии программы Kaspersky.

Пользователи iOS также получили новые функции для защиты своей приватности. Теперь они могут воспользоваться расширением для браузера Safari, которое предотвращает сбор данных о пользовательской активности трекинговыми системами, а также блокирует вредоносные рекламные баннеры.

Приложение для Android и iOS также способно уведомлять пользователей об утечке личных данных, таких как адреса электронной почты или пароли от аккаунтов из сторонних сервисов, связанных с номером телефона пользователя.

Приложение Kaspersky доступно для загрузки в RuStore, Google Play и App Store.


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