«Капитал» Маркса написал сапожник из еврейского местечка

В Федеральном архиве Германии открылась выставка «Неизвестный Карл Маркс», посвящённая юбилею немецкого философа и историка.

Среди представленных документов наибольшее внимание исследователей и журналистов привлекла купчая 1867 года, согласно которой Маркс приобрёл рукопись «Капитала» у сапожника из местечка Новый Иерусалим Моисея Гольдштейна.

– Это подлинный документ, найденный в фондах нашего архива совсем недавно. Он подтверждает, что Гольдштейн написал эту научную работу, а Маркс выменял у него рукопись за корову и три мешка зерна, – сказал главный научный сотрудник архива Карл Каутский.

Историкам пока не удалось установить точную биографию настоящего автора капитала – местечко, в котором жил Иосиф Гольштейн, уничтожили в годы Первой мировой войны. Часть архива местной синагоги вывезли в Берлин, однако в этих документах найти упоминаний сапожника историки не смогли.

Подлинная рукопись «Капитала» на идише сейчас проходит реставрацию и будет опубликована в 2025 году.

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