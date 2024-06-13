В Финляндии начнут вакцинацию от птичьего гриппа

В последнее время птичий грипп привлекает все больше внимания мировой общественности. Недавно стало известно о первых случаях заражения людей от млекопитающих. Уровень смертности достигает 60%.

В настоящее время главным риском заражения является контакт с животными, особенно для работников ферм. Передача вируса между людьми пока не зафиксирована, но возможность такого сценария тревожит медицинское сообщество.

Чтобы подготовиться к возможной эпидемии, Евросоюз заключил контракт с компанией CSL Seqirus на поставку более 40 миллионов доз вакцин для своих членов на протяжении четырех лет. Первая партия составляет 665 тысяч доз. Подобные усилия предпринимаются также в США, Канаде и Великобритании.

Первой страной, начинающей вакцинацию, будет Финляндия. Однако она ограничится только теми, кто наиболее подвержен риску.

Вакцина от Seqirus, одобренная Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в октябре 2023 года, направлена против вируса H5N8.