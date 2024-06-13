 

В Финляндии начнут вакцинацию от птичьего гриппа

13.06.2024, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время птичий грипп привлекает все больше внимания мировой общественности. Недавно стало известно о первых случаях заражения людей от млекопитающих. Уровень смертности достигает 60%.

В настоящее время главным риском заражения является контакт с животными, особенно для работников ферм. Передача вируса между людьми пока не зафиксирована, но возможность такого сценария тревожит медицинское сообщество.

Чтобы подготовиться к возможной эпидемии, Евросоюз заключил контракт с компанией CSL Seqirus на поставку более 40 миллионов доз вакцин для своих членов на протяжении четырех лет. Первая партия составляет 665 тысяч доз. Подобные усилия предпринимаются также в США, Канаде и Великобритании.

Первой страной, начинающей вакцинацию, будет Финляндия. Однако она ограничится только теми, кто наиболее подвержен риску.

Вакцина от Seqirus, одобренная Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в октябре 2023 года, направлена против вируса H5N8.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / С розой, морковью, куркумой и не только: рецепты домашних масок от морщин вокруг глаз

14.06 / Владельцу строительного магазина, торгующего болгарками, присвоили статус иноагента

14.06 / В сети набирают популярность игры, в которых криптомонеты надо сажать на волшебном поле и искать под напёрстками

14.06 / Samsung привлекает разработчика Siri из Apple для улучшения голосового помощника Bixby

14.06 / Греф объявлен персоной нон грата во всех такси России

14.06 / Мнение: Комфортные дома дореволюционных рабочих

14.06 / Доктор рассказал, почему могут неметь конечности у женщин

14.06 / Тигровые комары захватывают Европу и проникают в Россию

14.06 / Нефролог рассказал, как не получить воспаление почек летом

14.06 / Продажи новых iPad Pro и iPad Air у МТС превысили ожидания в три раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика