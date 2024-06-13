Московские обменники подняли курс доллара до 100 рублей на фоне санкций

Введение США новых санкций, затронувших Мосбиржу, привело к резкому скачку цен на иностранную валюту в московских обменниках. Курс покупки доллара вырос на 5-10 рублей по сравнению с котировками на Мосбирже.

Так, в Внешфинбанке за один доллар теперь просят 102 рубля, в Трансстройбанке – 95,8 рублей (старыми купюрами — на рубль дешевле), а в Авангарде – 96 рублей.

Вслед за курсом валют пошли вниз и акции самой Московской биржи, она потеряла около 15%. Т-банк (бывший Тинькофф) временно приостановил торги, а брокерская компания «Финам» заблокировала вывод валюты со счетов.