 

Московские обменники подняли курс доллара до 100 рублей на фоне санкций

13.06.2024, 10:19, Разное
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Введение США новых санкций, затронувших Мосбиржу, привело к резкому скачку цен на иностранную валюту в московских обменниках. Курс покупки доллара вырос на 5-10 рублей по сравнению с котировками на Мосбирже.

Так, в Внешфинбанке за один доллар теперь просят 102 рубля, в Трансстройбанке – 95,8 рублей (старыми купюрами — на рубль дешевле), а в Авангарде – 96 рублей.

Вслед за курсом валют пошли вниз и акции самой Московской биржи, она потеряла около 15%. Т-банк (бывший Тинькофф) временно приостановил торги, а брокерская компания «Финам» заблокировала вывод валюты со счетов.


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