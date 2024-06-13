Мнение: Курс на курс 55?

События этого лета на финансовом рынке начинают как-то напоминать лето 2022 года. Как и тогда, в РФ дешевеет… доллар. Правда, пока не так, конечно, феноменально, как 2 года назад. Тогда, как мы помним, безналичный бакс стал вдруг стремительно даже не падать, а буквально рушиться, и где-то полгода россияне с удивлением наблюдали – в воюющей стране – резкое укрепление нацвалюты, которая с 77 упала до 60, а на какое-то время курс доллара достиг и вовсе 55 (интересно, что наличный доллар так низко никогда не опускался, и продажа валюты за наличные всегда была примерно рублей на 10 выше курса ЦБ).

На сегодня, конечно, есть не более чем намек на подобное развитие событий. Однако, пусть медленно и нехотя, как будто его тянут на веревке, но все же факт, что последние полгода курс доллара на российском рынке неуклонно понижается, а в последние недели зеленый друг «пробил вниз» психологическую отметку 90 и закрепился ниже (сегодня – 89 за доллар).

Что происходит? По всей видимости, причина капитально та же, что была и в 2022 году. После шока 24 февраля разрушились в одночасье нарабатываемые десятилетиями связи с зарубежными контрагентами, и российские импортеры столкнулись с проблемой – некуда девать доллары! В том смысле, что им стало непонятно, кому и куда переводить валютные платежи за границу. Из-за этого в 2022 году спрос на доллары на бирже резко сжался: зачем покупать, если не знаешь, куда вкладывать? Из-за этого и случилось в на глазах нищающей стране анекдотическое «укрепление курса рубля» – просто резко провалился импорт.

На прокладку и создание новых схем – с участием юаней, тугриков, рупий и прочей экзотики – у импортеров ушло более полугода, чтобы пустить товарные потоки контрабанды и «параллельного импорта» снова в Россию. Только вследствие этого спрос на валюту восстановился, и расти начал уже доллар, в прошлом году даже пробил отметку 100. Это вызвало панику уже у политического руководства, и доллар стали всеми силами «вминать» обратно, задрали, например, ключевую ставку ЦБ. Доллар, правда, вминался очень неохотно, и долго еще болтался в диапазоне 93-95. Даже сама Набиуллина, демон российского рубля, не могла придумать, что же еще сделать.

Кто же пришел на помощь российским братьям из финансового блока? Да как и всегда, наши главные друзья – США. Американский Минфин навалился со страшной силой на все государства, через которые российские импортеры кое-как, но выводили свои «российские» доллары на мировой рынок, а это прежде всего Китай и Турция. Похоже, «секрет успеха» американских контролеров в том, что стали действовать «точечно» – то есть уже не рассылали свои предписания формально по странам, оставляя лазейки – а стали действовать буквально «в ручном режиме», то есть рассадили своих эмиссаров буквально на долларовые потоки в каждом крупном банке «подозрительных» стран.

Как известно, одной из основных целей визита Путина в Китай как раз было – «повлиять» на товарища Си, чтобы он как-то своей личной властью заставил китайские банки работать с российскими платежами, потому что, мол, край! И вот теперь мы по курсу ЦБ видим результат: не вышло, Си то ли отказал, то просто не смог – американские регуляторы слишком крепко взяли за жабры.

Словом, повторяется история 2022 года – импортерам опять становятся не нужны доллары с биржи, ведь платежи все равно не идут. Ниже спрос на баксы – выше курс рубля. Двигаемся опять к курсу 55 за доллар?

Главный прикол в том, что геракловы усилия американского Минфина вполне на руку и путинским товарищам. Меньше расход дефицитной (особенно после краха экспорта Газпрома) валюты, меньше в принципе расходов бюджета «на ерунду», можно, как и мечтается, вкладывать всё, что ни есть, в производство оружия и боеприпасов. Пушки вместо масла, а также памперсов, всякого шмотья, айфонов и прочего баловства. А также вместо поездок в Дубай, когда есть прекрасное озеро Селигер.

Словом, действуя дружно с двух сторон одновременно, РФ и США вместе прекратят всякий импорт в Россию и сведут здесь заморское влияние до нуля – а в результате рубль сказочно вырастет и тем самым укрепит национальную гордость великороссов до совсем уж неприличных величин. Печальная картина.