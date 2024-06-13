 

Мнение: Курс доллара на глаз

13.06.2024, 0:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А вообще похоже, что нынешние пацаны, управляющие РФ, американцев малость допекли. Все-таки объявить запрет на торговлю долларами Московской биржей прямо и непосредственно в День России – это как-то выглядит слишком лично, думаю, несолидно для Штатов. Все-таки страна в 10 раз богаче, в 2 с лишним раза больше по населению, на вооружения тратят примерно столько, сколько у России весь бюджет… Ну зачем же так? Грубо получилось.

С другой стороны, это означает, что курс 55 за доллар ЦБ РФ может объявить прямо на завтра. Больше ничто не сдерживает.

По случаю праздничка, так сказать.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Владельцу строительного магазина, торгующего болгарками, присвоили статус иноагента

14.06 / В сети набирают популярность игры, в которых криптомонеты надо сажать на волшебном поле и искать под напёрстками

14.06 / Samsung привлекает разработчика Siri из Apple для улучшения голосового помощника Bixby

14.06 / Греф объявлен персоной нон грата во всех такси России

14.06 / Мнение: Комфортные дома дореволюционных рабочих

14.06 / Доктор рассказал, почему могут неметь конечности у женщин

14.06 / Тигровые комары захватывают Европу и проникают в Россию

14.06 / Нефролог рассказал, как не получить воспаление почек летом

14.06 / Продажи новых iPad Pro и iPad Air у МТС превысили ожидания в три раза

14.06 / Врач рассказала об опасности резкого падения уровня сахара в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика