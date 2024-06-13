Мнение: Курс доллара на глаз
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
А вообще похоже, что нынешние пацаны, управляющие РФ, американцев малость допекли. Все-таки объявить запрет на торговлю долларами Московской биржей прямо и непосредственно в День России – это как-то выглядит слишком лично, думаю, несолидно для Штатов. Все-таки страна в 10 раз богаче, в 2 с лишним раза больше по населению, на вооружения тратят примерно столько, сколько у России весь бюджет… Ну зачем же так? Грубо получилось.
С другой стороны, это означает, что курс 55 за доллар ЦБ РФ может объявить прямо на завтра. Больше ничто не сдерживает.
По случаю праздничка, так сказать.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет