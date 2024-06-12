Мнение: Суета РФ в Закавказье

Меня, честно говоря, все больше удивляет эта наша российская суета в Закавказье. Поезд уже года три как ушел, а они все бегают по перрону и что-то там кому-то доказывают, химичат… Выкаблучивают из себя «великую державу». Взять ту же Армению. С тех пор как Пашинян кремлевских «обидел», они его там постоянно «свергают».

Армения – нищая, беспомощная и беззащитная страна, которую РФ при Путине цинично кинула, отказалась защищать и вообще послала лесом, в соответствии с любимым нашим принципом НБС. Что, конечно, полностью соответствует «народным чаяниям» (Путин всегда соответствует народным чаяниям, самый народный президент в истории РФ; правда, президентов за всю историю у России было всего два, Медвед – это был тоже Путин).

Ну ок, Армению кинули, оставили как девочку Машу в темном лесу с волками и медведями. Что делать, друг Эрдоган и всё такое. Вопрос лишь – почему тогда не оставить Армению по крайней мере в покое? Пусть бы доживали последние дни без навязчивого внимания «кураторов» из Москвы, от которых все равно никакого толка нет и не будет?

Нет, нифига. Все последние годы в Армении чередой какие-то «народные восстания» и «майданы» против Пашиняна, а их полусумасшедшие «организаторы» всё время предъявляют Пашиняну, что он, типа, не поднимает армянскую армию на кровавую битву с врагом за какие-то армянские села. Хотя ежу понятно, что при отсутствии оружия, боеприпасов и собственно солдат никакого «сопротивления» азербайджанцам, поддержанным Турцией, армяне в любом случае не окажут, а на помощь Армении никто не придет. Пашинян, как говорил Тарле про Талейрана перед Венским Конгрессом, «находится в наихудшем положении, возможном для дипломата: он должен вести переговоры, не имея за спиной никакой реальной военной силы».

И понятно, что все армянские «повстанцы», даже если они «свергнут» своего нацлидера, придут к власти и окажутся в точно таком же безнадежном положении. Чего они дергаются? Причина более чем очевидна – их подпитывают все эти бессмысленные петровы и бошировы, с единственной целью – насолить Пашиняну, «потому что он Путина не уважает». Пашинян в самом деле ведет себя непочтительно к РФ и ее нацлидеру, даже не остался на «парад» 9 мая под классным предлогом – «а я на нем уже был в прошлом году». И улетел 8-го. Разве не молодец? Эх…

Или вдруг стали ударными темпами «приближать» к себе Грузию. Понятно, что Грузию и так контролирует давний, видимо, агент и коллега российского президента, «заработавший» непонятно каким образом несколько как бы миллиардов баксов некто Иванишвили, бывший хозяин банка «Российский кредит». Банчок с треском лопнул после кризиса 1998 года, собственно, именно в результате банкротства его «хозяин» и стал числиться миллиардером. Ну, всё понятно. «Откуда дровишки? – Из лесу, вестимо».

Тоже ок: Иванишвили, «Грузинская мечта», предыдущего президента Саакашвили решили сгноить в тюрьме… Но опять же – зачем все эти телодвижения? Пропихнули грузинам в глотку идиотский «Закон об иноагентах» «как в России», сейчас будут «восстанавливать с Грузией дипотношения»… Надо ж смотреть правде в глаза: всё, отдали Закавказье туркам, «вы чужие на этом празднике жизни». Если хотели шевелиться, шевелиться надо было много раньше, минимум лет 20 назад, хотя и все равно непонятно, на какие шиши. Есть же такое правило: «Уходя – уходи». Какие вам иноагенты в Грузии, на что вы там собираетесь ВЛИЯТЬ – на урожай винограда для Кинзмараули? И ведь что особенно обидно: не что-то хорошее напоследок, а гадость какую-то подкинуть, «чтобы было как у нас». У нас это дерьмо с иноагентами – пусть и в Грузии будет. Блин, да УГОМОНИТЕСЬ! Оставьте этих несчастных в покое.

Всё уже. Всё что было-было – то прошло.