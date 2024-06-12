Мнение: Кризис во Франции, «Ещё не все потеряно!» и левацкие погромы в Париже

1. Новости из Франции, которая засобиралась на войну с Россией. Французский госдолг вскоре достигнет 100% ВВП страны, дефицит государственного бюджета составляет 5,5% (которые, соответственно, увеличивают долг). Ситуация с экономикой настолько плохая, что даже западные рейтинговые агентства вынуждены потихоньку снижать кредитный рейтинг Франции (ссылка).



При этом продолжают расти затраты на организацию Олимпиады в Париже. На днях случился пожар в Версальском дворце (ссылка), который, впрочем, удалось быстро потушить и не допустить очередной национальной трагедии, как было 5 лет назад, когда сгорел собор Парижской Богоматери.

На всякий случай: Франция – недружественная страна, которая прямо сейчас обещает послать войска на подмогу нашим врагам, ведёт их военную подготовку и обещает подарить им боевые истребители (ссылка).

Предположу, что режим Макрона пытается кричать слово «Россия», чтобы отвлечь внимание от проблем во внутренней политике и экономике. Что же, подождём. Чем быстрее Франция скатится в разруху и хаос, тем меньше она будет доставлять нам проблем.

2. После разгромного поражения своей партии на выборах в Европарламент, Эмманюэль Макрон решил распустить Национальную ассамблею Франции и объявить досрочные выборы (ссылка).

Мотивы столь резкого шага примерно таковы: правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает сейчас по рейтингам 34% (ссылка) и почти вдвое обходит леволиберально-центристскую партию Макрона «Ренессанс» с её 19%. А в коалиции с республиканской партией, которую когда-то возглавлял Николя Саркози, правые могут набрать более 40% и в итоге сформировать большинство, назначив собственного премьер-министра и правительство (ссылка).

Объявив сейчас перевыборы, Макрон надеется мобилизовать своих сторонников и прочие левые партии на борьбу с правыми, показав им, что положение отчаянное и нужно непременно идти на выборы, если они не хотят видеть у власти менее системную Ле Пен. Макроновские политтехнологи в связи с этим даже сменили старый лозунг своей партии «Нуждаемся в Европе!» на новый «Ещё не все потеряно!» (ссылка).

Если трюк с мобилизацией провалится, Макрону будет выгоднее сдать власть досрочно, чтобы повесить на правых все созданные и усугублённые им экономические и социальные проблемы, а через несколько лет вернуться во власть на волне критики своих оппонентов.

Похожая ситуация сложилась и в Великобритании, где Риши Сунак, глава растерявшей поддержку избирателей Консервативной партии, также недавно назначал досрочные выборы парламента (ссылка).

Системные политики в Европе страдают, расплачиваясь за кризис европейской экономики, вызванный крепкой дружбой с США.

3. Ещё об особенностях французской демократии. Видео, на котором толпа в Париже пытается вломиться в некую уличную лавку (ссылка):

Демократы, антифа и леваки приступили к погромам неугодных. На видео идёт погром заведения, владелец которого голосовал за партию Марин Ле Пен — “Национальное объединение”.

На стене надпись “Нет Национальному объединению. Революция!”

Впрочем, поверить подписи к видео я сходу не готов. Возможно, это никакие не леваки, а обычные парижане, которые никакого отношения к политике не имеют.