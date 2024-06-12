Рупор кремлевской пропаганды: Пашинян выведет Армению из ОДКБ

Пашинян заявил, что выйдет из ОДКБ когда придет время.

Пока не официально, но уже открыто.

Собственно, в этом и заключалась цель привода Пашиняна к власти.

Сдав Карабах и часть территории Армении, Пашиняну осталось выйти из ОДКБ, разместить на территории Армении войска НАТО и выдавить российскую базу в Гюмри. Если для этого потребуется еще что-то отдать Азербайджану, Пашинян все отдаст.

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