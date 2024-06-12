Мнение: Ленин на квартире рабочего, стекольный завод Эрленбаха, мыло до и после революции

1. Читатели прислали фотографию говорящей таблички на стене дома. Осень 1895 года, двадцать лет стремительного повышения уровня жизни в Российской Империи только начинаются. Однако рабочий резиновой мануфактуры, обычный слесарь Владимир Прошин, выходец из крестьян, уже живёт в отдельной квартире, достаточно большой, чтобы проводить революционные сходки.



Кстати, резиновая мануфактура — это завод «Красный Треугольник», огромное производство из 150 корпусов и вспомогательных строений. Открыто при Александре II, отобрано и переименовано большевиками при Ленине. Примерно до конца 1960-х — флагман советской резиновой промышленности.

2. Читатели пишут (ссылка):



В 1904 году в России открылся стекольный завод Максимилиана Эрленбаха.



Из одной только Бельгии приехали более 200 опытных стекловаров. Кроме того, были приглашены первоклассные специалисты из Германии и Франции. В штат приняли порядка 1200 русских мастеров, и примерно столько же работали неофициально.



В общей сложности на предприятии трудились порядка 3000 человек, а это в то время было огромным числом для одного предприятия. Завод обслуживался собственными паровой и электростанциями. Он был освещенным, а также имел собственную узкоколейку и даже пристань, которая уходила далеко в море.



Стекловаренные печи были настолько современными, что производство шло непрерывно. Загрузка шихты и выгрузка стекломассы происходили в автоматическом режиме. Вдоль стен главных цехов перемещались мостовые краны, которые приводились в действие электромоторами.



Рядом с предприятием образовался посёлок, в котором для работников завода были открыты и школа, и поликлиника, и даже кинотеатр.

3. К статье про дореволюционную косметику пришёл комментарий: «Нет ничего плохого в духах и прочей косметике, но сам факт того, что большевикам пришлось увеличивать выпуск мыла, свидетельствует о том, что его не хватало».

Конечно, это правда. Страна развивалась и при коммунистах, так что 1913 год СССР в итоге перегнали по большинству показателей — в том числе и по мылу. Однако, как верно отмечает Фредерик Бастиа, правильно сравнивать не СССР с Российской Империей, а СССР 1928 года и Российскую Империю 1928 года — в том несбывшемся сценарии, в котором Владимир Ульянов стал адвокатом, а Иосиф Джугашвили — священником.

Данные показывают, что в ходе революции и ленинской разрухи производство мыла в Советской России резко просело — как, собственно, и почти всё. Однако в 1920-е годы при помощи НЭПа Советам удалось восстановить и перезапустить значительную долю имперской промышленности, так что примерно к 1927 году производство мыла вышло на довоенный уровень (ссылка).

Таким образом, если прищурить глаза и посмотреть на отдельно взятое мыло, Октябрьская революция обошлась отрасли в 14 потерянных лет. И вот ещё, из комментариев к тому же посту:

…мыло «Народное» от Брокара стоило в розницу одну копейку, его мог позволить себе абсолютно любой житель России. Люди предпочитали закупать этот товар ящиками, так как оптовая стоимость была ещё ниже. В комплект к «Народному» мылу Шарлотта Брокар предложила выпускать «народные» помаду и пудру, по цене три копейки за набор.