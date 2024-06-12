 

Рупор кремлевской пропаганды: Кластер видеоигр в Сколково

12.06.2024, 21:16, Разное
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Кластер видеоигр в Сколково

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что скоро в России откроется первый кластер видеоигр и анимации. Запустить площадку планируют в инновационном центре Сколково уже в 2025 году. По словам чиновника, ведущие и начинающие компании-разработчики будут создавать видеоигры и анимацию любого типа и сложности. В инфраструктуру войдут современные студии звукозаписи и захвата движений, серверы для обработки графики и прочее.

На базе кластера будут проходить конференции с представителями игровой индустрии. Для молодых специалистов запустят крупную образовательную площадку, а кроме того, в Москве стартует программа «Фабрика видеоигр», направленная на развитие видеоигровой отрасли в городе.

По словам Собянина, игры столичных разработчиков затем планируют экспортировать в зарубежные страны. Московские компании смогут в дальнейшем участвовать в международных мероприятиях, где получат шанс продемонстрировать свои игры и заключить важные соглашения.

«Уверен, создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма. И уже скоро появятся игры, место действия, сюжет и персонажи которых будут связаны с Москвой, её историей, культурой и географией», — Сергей Собянин, мэр Москвы.

В середине мая 2024 года издание «Известия» сообщило, что российская компания НТЦ ИТ РОСА создает портативную игровую консоль. В разработке находятся сразу две версии устройства — на базе архитектуры х86 и ARM. Когда именно гаджеты поступят в продажу, неизвестно.

https://media.vkplay.ru/news/2024-06-12/v-skolkovo-otkroyut-pervyj-v-rossii-klaster-videoigr/ – цинк

"Русы против ящеров" с на UE5, с лицевой анимацией и захватом движений актеров…Хм.
На деле, конечно посмотрим. смогут ли чего-то добиться на системном уровне в плане производства видеоигр. Талантливые специалисты в стране есть. Пока что отечественная отрасль лишь эпизодически радует годными продуктами.

Источник: Colonel Cassad


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