 

Рупор кремлевской пропаганды: Московская биржа приостановила торги в долларах и евро

12.06.2024, 20:10, Разное
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Московская биржа приостановила торги в долларах и евро

В связи с введением США ограничительных мер в отношении Группы «Московская биржа» приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».

Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.

https://cbr.ru/press/pr/?file=638538135666770316OBR.htm – цинк

Дедолларизация на практике. В данном случае вынужденная. А помнится в 90-х любили коммунистов ругать за ограничения свободного хождения доллара и отсутствии его продажи на бирже (как собственно и отсутствие самих бирж).

Источник: Colonel Cassad


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