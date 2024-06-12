 

Microsoft приостановила обновление Windows 11 из-за технических проблем

12.06.2024, 19:45, Разное
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Microsoft временно приостановила выпуск обновления Windows 11 24H2 для участников программы Windows Insiders из-за многочисленных жалоб на возникшие проблемы.

Новое обновление, включающее в себя такие функции, как поддержка Wi-Fi 7, интеграция Sudo и Rust в ядро Windows и другие улучшения, было задержано без объяснения причин. По предположениям, причиной приостановки могут быть серьезные технические неполадки, на которые жаловались пользователи.

Брэндон ЛеБлан, старший менеджер программы Windows Insider, отметил, что команда уже работает над решением проблемы и возобновлением выпуска обновления. Компания также напомнила, что некоторые функции искусственного интеллекта, включая обсуждаемый Recall, требуют специализированного оборудования Copilot+.

Пользователи, успевшие установить обновление до его приостановки, столкнулись с различными проблемами, включая зависания приложений, снижение производительности и неполадки с VPN-сервисами. Некоторые даже охарактеризовали свежее обновление как “катастрофическую тестовую сборку”.


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