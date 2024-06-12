Белорусское телевидение показало 40-минутный рассказ Лукашенко про теребление льна-долгунца, вырезанный из интервью Такеру Карлсону

Белорусское телевидение показало 40-минутный рассказ президента Александра Лукашенко о тереблении льна-долгунца, который американский журналист Такер Карлсон вырезал из трёхчасового интервью.

В ходе беседы они также обсудили политическую ситуацию в Белоруссии и мире, Речь Посполитую, Великое княжество Литовское и Полоцкое княжество.

В начале интервью Карлсон поприветствовал зрителей, заявив, что находится в самом центре Европы, чтобы взять интервью у «легитимного президента Белой России и последнего компетентного лидера Европы». Белорусский лидер в свою очередь принялся рассказывать американскому гостю легенды о Всеславе Чародее, Рогволоде, Изяславе и Рогнеде.

Когда Карлсон задал вопрос о функционировании белорусской экономики в условиях западных санкций, последовал почти часовой рассказ о прибыльности белорусских заводов, рекордных урожаях и растущей средней зарплате. После этого Лукашенко решил сделать небольшую ремарку о сельскохозяйственных культурах и сезоне посевной для лучшего понимания белорусской экономики.

– К сожалению, такие слова, как «лён-долгунец», «мотоблок», «чарка» и «шкварка» оказались непереводимыми на английский язык. Моя команда также затруднилась с переводом, когда речь зашла об отличиях роторной жатки от обмолота. Наконец, когда меня угостили драниками, я понял, что эта часть интервью в выпуск точно не войдёт – это непереводимо вкусно, – пояснил журналист.

Карлсон добавил, что решил передать эту часть видео белорусскому телевидению для дальнейшего монтажа и трансляции без перевода. Также журналист поделился впечатлениями от общения с простыми белорусами и Минска в целом.

– Эту страну часто называют последней диктатурой Европы, однако как это может быть диктатура, если здесь на улицах невероятно чисто? Вы не увидите в Минске ни одного бездомного или наркомана, в отличие от Нью-Йорка, где вас пытаются ограбить сразу в аэропорту. Белорусскому президенту удалось сделать что-то невероятное с экономикой и в отличие от России, 1 доллар здесь стоит не 90 рублей, а всего лишь 3 рубля, – рассказал он.

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