Новый Samsung Galaxy Z Flip будет дороже, несмотря на отсутствие изменений

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный как Onleaks, совместно с ресурсом SmartPrix, раскрыл стоимость предстоящего смартфона Samsung Galaxy Z Flip6.

Galaxy Z Flip6 будет представлен в двух вариантах памяти: с накопителем на 256 и 512 ГБ. Новинка станет дороже предшественника на $100. На американском рынке устройство будет стоить $1100 и $1220 (около 97,9 и 108,6 тыс. руб.) в зависимости от модификации.

Смартфон будет доступен в четырех цветах: мятном, серебристом, желтом и синем. Вес устройства останется прежним – 187 граммов, как и диагональ экрана – 6,7 дюйма.

В магазине Smartprix считают, что изменения в новом Samsung Galaxy Z Flip6 не настолько значительны, чтобы оправдать повышение цены. Презентация новых складных смартфонов Samsung, “умного” кольца и фирменных смарт-часов запланирована на 10 июля в Париже.