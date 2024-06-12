 

Новый Samsung Galaxy Z Flip будет дороже, несмотря на отсутствие изменений

12.06.2024, 18:35, Разное
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Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный как Onleaks, совместно с ресурсом SmartPrix, раскрыл стоимость предстоящего смартфона Samsung Galaxy Z Flip6.

Galaxy Z Flip6 будет представлен в двух вариантах памяти: с накопителем на 256 и 512 ГБ. Новинка станет дороже предшественника на $100. На американском рынке устройство будет стоить $1100 и $1220 (около 97,9 и 108,6 тыс. руб.) в зависимости от модификации.

Смартфон будет доступен в четырех цветах: мятном, серебристом, желтом и синем. Вес устройства останется прежним – 187 граммов, как и диагональ экрана – 6,7 дюйма.

В магазине Smartprix считают, что изменения в новом Samsung Galaxy Z Flip6 не настолько значительны, чтобы оправдать повышение цены. Презентация новых складных смартфонов Samsung, “умного” кольца и фирменных смарт-часов запланирована на 10 июля в Париже.


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