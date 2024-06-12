 

Мнение «аналитика»: О скромном обаянии дорогого Ильича… Как кутили советские вожди?

12.06.2024, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Говорят, это фото с дорогими часами на левой руке дорогой Леонид Ильич считал одним из самых удачных. А сделано оно было при обстоятельствах… довольно пикантных. Папарацци поймали советского генсека на морской прогулке в компании друзей-соратников. И это раскрыло то, что пропаганда тех лет старалась не афишировать.

Спору нет, Леониду Брежневу ничто человеческое было не чуждо, а не только тщеславие. Но чтобы вот так, по-новорусски: море, яхта, девочки, алкоголь непременно импортный

Морская прогулка в Крыму, 1971 год.

Находясь в отпуске, Леонид Брежнев устроил пикник на воде для обслуживающего персонала госдачи. А находясь под хмельком, он лично угощал девочек-официанток пивом из своих запасов.

Знатоки разошлись во мнениях, что же это была за марка. То ли Plzeňský Prazdroj, то ли Budějovický Budvar, то ли вообще Staropramen. Но однозначно — чешское. Стоило оно тогда от 80 копеек до 1 рубля за бутылку, если, конечно, удавалось «достать»: до начала 1980-х такие марки в обычных магазинах #СССР не продавались. Для сравнения, массовое «Жигулёвское» в стеклянной таре стоило чуть больше 30 копеек, из которых 12 коп. — залоговая стоимость самой бутылки.

Ну и так, «пустячок». Слева на этом фото, за спиной у генсека — Николай Подгорный, председатель Президиума Верховного совета СССР (номинально — второй по значимости пост в советском государстве), и Михаил Суслов, секретарь ЦК КПСС по идеологии, второй по значимости пост в партийной иерархии). Можно сказать, высшая элита Страны Советов.

Эх, и скудно же она отдыхала! Никаких Chateau Lafite по 15 тыс. долл. за бутылку, никаких эскортниц за 10 тыс. долл. в сутки, и даже часы на Брежневе — совсем не Patek Philippe Perpetual за 500 тыс. долл., а всего лишь «Ракета», пусть и в золотом корпусе (некоторые говорят, впрочем, что это Rolex Datejust за 1500 долл.).

Но зато — мы делали ракеты, покорили Енисей и «курощали» США по всему миру?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Владельцу строительного магазина, торгующего болгарками, присвоили статус иноагента

14.06 / В сети набирают популярность игры, в которых криптомонеты надо сажать на волшебном поле и искать под напёрстками

14.06 / Samsung привлекает разработчика Siri из Apple для улучшения голосового помощника Bixby

14.06 / Греф объявлен персоной нон грата во всех такси России

14.06 / Мнение: Комфортные дома дореволюционных рабочих

14.06 / Доктор рассказал, почему могут неметь конечности у женщин

14.06 / Тигровые комары захватывают Европу и проникают в Россию

14.06 / Нефролог рассказал, как не получить воспаление почек летом

14.06 / Продажи новых iPad Pro и iPad Air у МТС превысили ожидания в три раза

14.06 / Врач рассказала об опасности резкого падения уровня сахара в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика