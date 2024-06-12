 

Эксперт Кондратьев рассказал, чем Россия привлекает иностранных туристов

12.06.2024, 16:25, Разное
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Россия – это не только страна широких просторов, но и удивительного разнообразия для путешественников. От огромных мегаполисов до неприкосновенных уголков природы, здесь каждый найдет что-то по своему вкусу.

По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, для туристов из Ближнего Востока, где летом царит жара, РФ становится оазисом прохлады. Это особенно актуально для посещения центральных регионов страны.

Культурное наследие РФ также привлекает внимание иностранных гостей. Столицы – Москва и Санкт-Петербург – предлагают уникальные архитектурные шедевры и мировые музеи.

Китайские туристы, наоборот, увлекаются современными мегаполисами и историческими местами. Им также интересны арктические пейзажи и северное сияние.


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