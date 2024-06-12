 

Опубликовано комбо карт в Hamster Kombat на 12-13 июня

12.06.2024, 16:25, Разное
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Игра Hamster Kombat, прославившаяся в криптосообществе благодаря своей оригинальной механике, объявила о выходе комбо-карт на 12-13 июня. Об этом рассказали в DTF.

Согласно официальному анонсу, первая комбо-карта под названием “Top 10 Global Ranking” доступна в разделе “Special”. Вторая карта “Licence Europe” находится в разделе “Legal”. А третью карту “Prediction Markets” можно найти в разделе “Markets”. Игрок, собравший все три карты, получит 5 миллионов внутриигровых бонусов. Следующий набор комбо-карт будет доступен 13 июня с 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat доступна в Telegram без необходимости загружать отдельное приложение. Одной из ключевых особенностей проекта является система ежедневных наград за выполнение специальных заданий, которая стимулирует игроков возвращаться в игру и участвовать в ее развитии. Обмен информацией в социальных сетях помогает расширить сообщество игроков.

Разработчики также заявили о предстоящем эйрдропе, после которого полученные токены можно будет продавать на ведущих криптобиржах. Токены HMSTR будут доступны для хранения в криптокошельках с поддержкой блокчейна TON, например, TON Wallet или Tonkeeper.


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