Новые бьюти-приемы стоит попробовать каждой – главные мейкап-тренды лета-2024

Для лета 2024 года нужно правильно выбрать макияж, чтобы быть в тренде и выглядеть просто потрясающе и очень стильно. Существуют самые различные модные тренды, которые можно легко воплотить в реальность, достаточно только приложить немного усилий. Вот несколько отличных идей, которые понравятся многим девушкам.

Глянцевая кожа

Этот тренд начал пользоваться большой популярностью несколько лет назад и был запущен иконой стиля Хайли Бибер. До сих пор этот тренд остается актуальным, и это наверняка продлится еще долго.

При выполнении такого макияжа основное внимание фокусируется на достижении эффекта влажной и сияющей кожи. Сейчас в тренде суперглянцевые кожные покровы. Достигается такой эффект путем наслаивания различных продуктов, которые обеспечивают длительное сияние. Стоит помнить о том, что тональное средство не наносится. Именно поэтому этот тренд отлично подойдет только лишь обладательницам идеальной кожи без недостатков. Девушкам с несовершенствами кожных покровов эта тенденция точно не подойдет.

Освежающий макияж

Летом особенно актуален практически незаметный макияж, создающий впечатление его полного отсутствия. Цель создания такого мейкапа заключается в том, чтобы скрыть все имеющиеся несовершенства кожи, но при этом не переборщить с использованием косметических продуктов.

Нужно постараться сделать так, чтобы замаскировать уставший вид. То есть важно добиться максимально ровного тона. Необходимо замаскировать темные круги под глазами, оставшиеся следы от акне и многое другое. Здоровый макияж должен быть максимально естественным, но при этом не блестящим и не матовым.

Нюдовые акценты

В летний период в тренде будет естественность. Нюдовый макияж остается самым настоящим трендом и привлекает к себе внимание своей натуральностью.

Теплые бежевые и светло-розовые оттенки делают кожные покровы действительно фантастическими и при этом выглядят максимально естественно. При выполнении макияжа стоит отдавать предпочтение нежным и едва заметным тонам. Например, изящно будет выглядеть легкий макияж в сочетании с нюдовой помадой.

Румяна

Румяна являются еще одним достаточно популярным трендом, заслуживающим внимания. В этом году это косметическое средство можно наносить самыми различными способами, используя разнообразные техники.

С помощью румян можно легко создать красивый, свежий и максимально естественный макияж. Сейчас огромной популярностью пользуются монопродукты, которые легко можно использовать для нанесения на губы, скулы, а также глаза.

Сухие румяна можно наносить на увлажненные губы и скулы, а также использовать их в качестве теней. Кремовые продукты отлично смотрятся на губах, скулах и в области глаз.

Летом 2024 года можно использовать как легкие кремовые формулы, чтобы румянец был слегка заметным, так и достаточно насыщенные порошковые средства. Можно сделать акцент на густом румянце, чтобы подчеркнуть создаваемый образ.

Привлекательность румян заключается в их универсальности. Их можно наносить на яблочки щек и на кончик носа. Это поможет получить довольно привлекательный “кукольный” вид. Для большего разнообразия можно немного поиграть с различными оттенками. Отличным вариантом станут оранжевые или фиолетовые оттенки. Это поможет создать совершенно любой образ.

Графический айлайнер

Если нравится добавлять в свой образ достаточно яркие акценты, то это поможет создать красивый и стильный макияж. Можно прорисовать роскошные и несколько дерзкие линии на веках, чтобы добавить создаваемому образу особую изюминку. Это могут быть как классические стрелки, так и довольно интересные и оригинальные абстрактные узоры.

Использование необычных цветов, таких как синий электрик или же мандариновый, а также эксперименты с различными формами помогут довольно просто менять свой образ. Кроме того, это поможет придать создаваемому образу немного индивидуальности. Этот тренд пользуется большой популярностью благодаря своей гибкости, а также возможности адаптации под совершенно любой стиль и настроение.

В этом году в центре внимания находится синий цвет. Такой макияж помогает произвести самый настоящий фурор. Добавить синий оттенок можно в создаваемый образ при помощи теней для век. Также интересно смотрятся синие помады, включая яркие кобальтовые тона, а также более нежные серые оттенки.

Правильно подобранный макияж поможет проявить все свои творческие способности и стать частью стиля и эстетики. Мейкап позволяет в полной мере проявить себя и подчеркнуть собственную индивидуальность.

В текущем году актуальны и многие другие бьюти-тенденции. Огромной популярностью будут пользоваться классические красные оттенки, блестки, переливающиеся цвета. Это поможет поднять свой макияж на совершенно новый уровень, чтобы сделать создаваемый образ действительно потрясающим.