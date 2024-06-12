 

Американец заявил об исцелении от болезни Альцгеймера после инъекции российского препарата

12.06.2024, 15:33, Разное
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82-летний Джейк Карпентер из Филадельфии стал первым в истории пациентом, излечившимся от болезни Альцгеймера – тяжёлого нейродегенеративного заболевания, которое ранее считалось необратимым.

По такому случаю мужчина решил собрать пресс-конференцию в Пенсильванском университете.

Карпентер признался, что не помнит, когда врачи диагностировали у него тяжёлое заболевание и как оно прогрессировало, но по заявлениям родственников, он потратил 10 млн долларов на лечение в ведущих американских клиниках без положительных изменений.

– Тогда я решил исполнить мечту всей своей жизни – посетить Москву и узнать больше о Гагарине, – сказал он.

Во время посещения Музея космонавтики к американцу подошёл ведущий российский специалист по борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, доктор медицинских наук Анастас Авакян. Врач пригласил иностранца посетить его именную клинику в Краснодаре, где специалист, по его словам, излечил от болезни Альцгеймера несколько десятков пациентов при помощи не имеющей аналогов инъекции, разработанной передовым в России научно-исследовательским институтом.

– Они делают вакцины и препараты от всего: Альцгеймера, отёка Квинке, лихорадки Эбола, СПИДа, – перечислил Карпентер.

Из зала один из учёных поинтересовался датами столь знаменательного события, но исцелённый пациент затруднился их назвать. Он также отказался от повторного медицинского освидетельствования, сославшись на необходимость посмотреть в прямом эфире инаугурацию президента Рейгана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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