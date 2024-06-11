Рупор кремлевской пропаганды: Бот для специалистов РЭБ

Бот для специалистов РЭБ

Пост для РЭБманов.

Мы запускаем новый бот

Приемная МДВ – @OsintMDV_bot

Только для действующих военнослужащих войск РЭБ.

Его цель – донести до самого верха (с Начальником войск РЭБ ВС РФ это согласовано, и информация будет поступать в том числе и непосредственно ему) проблемные вопросы частей и подразделений РЭБ, обстановки в ваших частях, действий командования, положительные и отрицательные стороны техники РЭБ, которую вы непосредственно эксплуатируете.

Здесь можно поделиться боевым опытом, который максимально оперативно будет проанализирован и распространен в войсках РЭБ.

Естественно, для принятия мер реагирования и проверки информации о негативных сторонах в вашей служебной деятельности, будьте готовы, при необходимости, предоставить данные о себе, чтобы не было тупых вбросов "РЭБ – гавно", "командир – козёл", только факты и реальное состояние и положение дел в войсках.

ВЕСЬ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ БУДЕТ ИДТИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗГТ.

(с) Месть доброй воли (https://t.me/Mestb_Dobroj_Voli)

PS. На фотографии – носимая станция РЭБ "Фумигатор". Обеспечивает зонтик вокруг бойца в 300 метров.

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