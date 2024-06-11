Невролог Уэбб: виагра может предотвратить деменцию

Невролог Аластер Уэбб пояснил о потенциальном эффекте виагры на активное кровоснабжение головного мозга, что может предотвратить деменцию. Препарат может иметь широкие медицинские применения, отмечает доктор.

В процессе наблюдений за пациентами с последствиями инсульта было обнаружено, что активное вещество препарата увеличивает приток крови к сосудам головного мозга и повышает их реактивность. Специалист подчеркнул, что сосудистая деменция, вызванная нарушением кровообращения, может быть предотвращена с помощью виагры.

Хотя данный эффект требует дополнительных исследований для подтверждения, Уэбб выразил уверенность в потенциале виагры как средства профилактики деменции. Он отметил необходимость более широких клинических испытаний, чтобы полностью оценить ее эффективность.