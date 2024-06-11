Мнение: Должен ли существовать Израиль?

Читатели прислали скриншот из экстремистской сети. Это обычное задание для канадских школьников — подготовиться к дискуссии на тему «должен ли существовать Израиль».

Одна из серьёзнейших проблем советских и российских школ — отсутствие таких уроков. Мы не спорили на уроках, нужен ли Израиль на карте мира. Мы вообще ни о чём не спорили, разве что в рамках нарушения дисциплины, из подросткового противоречия. Как итог, большая часть нашего общества ведёт дискуссию на уровне троглодитов — оппонентов сходу пытаются унизить, перекричать и раздавить числом, даже не пытаясь их понять. Такое невежество имеет долгоиграющие печальные последствия: к примеру, носителям «лучшего в мире» советского образования гораздо сложнее договариваться друг с другом.

Я не идеализирую Канаду: это насквозь испорченная и больная страна, которая вот уже много десятилетий вредит России по нескольким направлениям. В Канаде есть, разумеется, и порядочные люди, однако канадские политики — двуногие чудовища, а средний канадец охотно за этих политиков голосует. Вместе с тем, навык вести цивилизованную дискуссию нам следовало бы у канадцев перенять…

Так вот, коллеги. Как вы полагаете, должен ли Израиль существовать, имеет ли право еврейский народ на своё государство? Или всё же Иосиф Виссарионович допустил стратегический просчёт, соглашаться на создание Израиля ему не следовало?