 

Алтайское казачье войско поклялось покончить с нелегальными таксистами в аэропортах

11.06.2024, 11:33, Разное
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Атаман Алтайского русско-инородческого казачьего войска Евгений Жмеренко, выступая перед старшинами и полковниками в Бийске, принёс торжественную клятву «бороться до последней капли крови» с нелегальными таксистами, образующими полупреступные банды и узурпирующие перевозки в провинциальных аэропортах.

Казаки поддерживали своего лидера кличами «Так хочет Бог» и присягали на хоругвях.

Сразу после окончания общего сбора войска в Бийске 12 конных разъездов были направлены в аэропорты Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Омской областей для наведения порядка. Казаки получили от своего атамана право на использование табельной нагайки и шашки в том случае, если нелегальные извозчики будут мешать свободному проезду на или с территории аэропорта. Примерно через два дня стало известно, что в больнице Горно-Алтайска травматологическое отделение заполнено таксистами с побоями лёгкой тяжести.

По мнению атамана, «крестная брань» против таксистов, «переполнивших чашу народного гнева», завершится победой.

– Людям, у которых нет коня, тяжело покинуть аэропорт, не нарвавшись на этих проходимцев, – рассуждает Евген Жмеренко. – Они не терпят конкуренции и дерут с пассажиров три шкуры. Мы решили немного приструнить их, чтобы они больше не загораживали дороги и не мешали работать сервисам онлайн-вызова такси. Хотя, конечно, лучше бы жители Алтая всё-таки пересаживались на лошадей. Как-никак, это экологичный транспорт, который и заправлять-то особенно не нужно. При нынешних ценах на бензин это ой-ой как важно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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